В Крыму из двухметровой ямы вытащили лошадь

Крым

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В Феодосии 24 сентября спасатели помогли лошади выбраться из ямы

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Сообщение о том, что на улице Понова в яму провалилось животное, поступило в 19:20. На место выехали три спасателя на одной машине. Они установили, что глубина ямы составляет 2 метра.

С помощью такелажного инструмента, лебедки и трипода лошадь эвакуировали. Животное не пострадало, однако было напугано, сообщает пресс-служба ГКУ РК «Крым-СПАС».

Как писали Юга.ру, в Северной Осетии в июле спасли застрявшего между двумя зданиями щенка.

Животные Крым
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