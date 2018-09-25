В Крыму из двухметровой ямы вытащили лошадь
Крым Оксана Васильченко
В Феодосии 24 сентября спасатели помогли лошади выбраться из ямы
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Сообщение о том, что на улице Понова в яму провалилось животное, поступило в 19:20. На место выехали три спасателя на одной машине. Они установили, что глубина ямы составляет 2 метра.
С помощью такелажного инструмента, лебедки и трипода лошадь эвакуировали. Животное не пострадало, однако было напугано, сообщает пресс-служба ГКУ РК «Крым-СПАС».
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