В Крыму из двухметровой ямы вытащили лошадь

В Феодосии 24 сентября спасатели помогли лошади выбраться из ямы

Сообщение о том, что на улице Понова в яму провалилось животное, поступило в 19:20. На место выехали три спасателя на одной машине. Они установили, что глубина ямы составляет 2 метра.

С помощью такелажного инструмента, лебедки и трипода лошадь эвакуировали. Животное не пострадало, однако было напугано, сообщает пресс-служба ГКУ РК «Крым-СПАС».