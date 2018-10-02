В Крыму москвич попытался снять котенка с дерева, но не смог спуститься сам
Крымские спасатели 1 октября оказали помощь жителю Москвы, который залез на дерево за котенком и не смог спуститься самостоятельно
В 11:55 спасатели получили сообщение о том, что в Симферополе на улице Спера человек не может спуститься с дерева.
На место прибыли трое спасателей с машиной, которые установили, что житель Москвы пытался спасти котенка. Он залез на высоту 7 метров, но спуститься обратно не смог.
С помощью трехколенной лестницы спасатели эвакуировали мужчину с животным на землю. Котенка забрали к себе женщины, которые вызвали спасательный отряд, сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Крым-СПАС».
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