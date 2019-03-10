В Краснодаре 87-летний водитель сбил пенсионерку и уехал, но устроил другую аварию
В Краснодаре днем 9 марта пожилой водитель устроил две аварии, погибла пенсионерка
Авария произошла 9 марта на улице Мачуги в краевой столице.
По предварительным данным, 87-летний мужчина за рулем Lada Granta ехал по улице Мачуги со стороны Благоева в сторону Фадеева, где сбил 62-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина погибла.
Водитель покинул место ДТП, но врезался в автомобиль Suzuki на кольце Мачуги и Бородинской, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
Полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются обстоятельства аварии.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в начале марта водитель устроил массовую аварию и скрылся, оставив автомобиль на месте ДТП. Позже выяснилось, что у него не было страховки и документов на машину.
Полиция Краснодара 4 марта объявила в розыск мужчину, который три недели назад сбил пешехода на тротуаре.
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