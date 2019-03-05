В Краснодаре полиция ищет водителя, который сбил женщину на тротуаре

Полиция Карасунского округа Краснодара 4 марта объявила в розыск мужчину, который три недели назад сбил пешехода

ДТП произошло 12 февраля в 7:40 на улице Суворова в Пашковском микрорайоне. Белый «ВАЗ-2107» выехал на тротуар, где сбил 56-летнюю женщину, после чего скрылся с места аварии.

За рулем машины был 43-летний житель микрорайона Гидростроителей Виктор Дробязко. Его местонахождение до сих неизвестно, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Полиция установила, что в 2015 году мужчину на полтора года лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Виктора Дробязко, просят сообщить в отдел полиции Карасунского округа Краснодара по телефонам 8 (861) 231-70-71, 237-57-08 или 102.