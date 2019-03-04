В Краснодаре у Вечного огня столкнулись шесть машин

В Краснодаре ночью 3 марта на улице Северной произошло массовое ДТП, пострадал один человек

Авария с шестью автомобилями случилась на пересечении улицы Северной с Октябрьской. Водитель Audi врезался в BMW, продолжил движение и столкнулся с ВАЗ-21011 — на отечественный автомобиль пришелся основной удар. Его отбросило на Toyota и Ford. Audi продолжала ехать и врезалась в KIA, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Пострадал водитель ВАЗ-21011. Водитель Audi бросил машину на месте аварии и скрылся. Полиция установила собственника иномарки, в ближайшее время его опросят, чтобы выяснить, кто был за рулем.