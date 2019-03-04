У виновника массовой аварии на улице Северной не было страховки и документов на машину

Краснодарский край

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Полиция Краснодара 4 марта привлекла к ответственности виновника массовой аварии на улице Северной

Как сообщали Юга.ру, ночью 3 марта в Краснодаре у Вечного огня столкнулись шесть машин, один человек пострадал. Виновник аварии скрылся с места ДТП.

Полиция установила, что нарушителем стал 34-летний житель Усть-Лабинского района. Правоохранители связались с ним и предложили добровольно явиться в полицию. В итоге он сам пришел в отдел МВД, откуда его отвезли в суд, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Мужчину оштрафовали за отсутствие страхового полиса. Также выяснилось, что он купил машину у своего знакомого, но не поставил ее на учет в ГИБДД.

На виновника аварии составили административный протокол за оставление места ДТП и лишили водительских прав на один год.

Продолжается проверка. Если полицейские установят, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, мужчине будет грозить до двух лет лишения свободы.

ДТП Краснодар Полиция
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