Евкуров решил разобраться с задержаниями ингушских студентов в Москве

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 18 декабря на встрече с заместителем председателя правительства республики Алиханом Цечоевым обсудил задержания ингушских студентов в Москве

Во время встречи Цечоев доложил Евкурову, что рано утром 17 декабря в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе задержали и доставили в ОВД «Обручевский« и «Зюзино» 36 ингушских студентов. По его словам, задержания были связаны с инцидентом, произошедшим 15 декабря с участием студентов из общежития, в том числе молодых людей из Ингушетии. В результате один из учащихся заявил в полицию о том, что студенты стреляли в него из травматического оружия.

Вечером 17 декабря всех студентов отпустили. Всю информацию, в том числе списки задержанных, передали депутатам и сенаторам от Ингушетии и довели до сведения родителей молодых людей.

«Всего в этом вузе учатся 84 студента из Ингушетии — у некоторых неплохие показатели в учебе, но есть и те, кто не успевает и за кем числятся дисциплинарные нарушения. Дальше со стороны постпредства будет проводиться работа в этом направлении», — сказал Цечоев.

Юнус-Бек Евкуров поручил выяснить, что именно послужило причиной задержания, кто на самом деле является инициатором конфликта, применялись ли к ингушским студентам меры физического воздействия, сообщает пресс-служба постоянного представительства республики. «Необходимо и постпредству, и минобрнауки Ингушетии через полномочные представительства республики в регионах тщательнее отслеживать успеваемость наших студентов — мы должны понимать, как учатся ребята, соблюдают ли они учебную дисциплину, где работают, и в случае необходимости принимать меры», — пояснил Евкуров.

По его словам, в последнее время в вузах России стало меньше конфликтов с участием студентов из Ингушетии. Евкуров выразил мнение, что нужно не выгораживать своих, а направлять ребят на серьезное отношение к учебе и достойное поведение.