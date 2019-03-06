Власти Адыгеи усомнились в надежности инвестора по строительству ГЭС на реке Кубани
Минэкономразвития Адыгеи поставило под сомнение реальность планов инвестора — АО «Адыгейская ГЭС» по строительству ГЭС в районе Краснодарского водохранилища
Как сообщали Юга.ру, 1 марта стало известно, что АО «Адыгейская ГЭС» нашло инвестора на поставку гидросилового оборудования — завод в Чечне. В 2020 году планировалось начать строительство гидросооружения на реке Кубани.
«У нас не такие оптимистичные взгляды на этот проект, как у "Адыгейской ГЭС". Это связано с рядом выявленных рисков», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе министерства экономического развития Адыгеи.
По данным ведомства, инвестор с момента получения в аренду земельных участков практически не платил за их использование, накопив многомиллионную задолженность за два года. В связи с этим в феврале 2019 года администрация Тлюстенхабльского городского поселения, в собственности которого находятся эти участки, расторгла договор аренды.
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Кроме того, у Кубанского бассейнового водного управления появились вопросы к проекту. Сомнения в возможности реализации проекта связаны и с позицией Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
«К сожалению, инвестор не выполняет дорожную карту проекта и свои обязательства по информированию нашего министерства о стадиях реализации инвестсоглашения. Поэтому у нас вызывает опасение, насколько выполнимы амбициозные планы инвестора, и возникают вопросы к заявленным "Адыгейской ГЭС" инициативам по привлечению партнеров в реализацию проекта», — отметили в пресс-службе минэкономразвития республики.
В министерстве добавили, что республика заинтересована в надежных инвестиционных проектах в области энергетики, поскольку снятие этого инфраструктурного барьера является одним из основных направлений Стратегии социально-экономического развития Адыгеи до 2030 года, нацеленной на реализацию экономического потенциала региона.
Так, республика стала первым в стране регионом, где началось строительство самого мощного в России ветропарка. Проект успешно реализует дочернее предприятие «Росатома».
Месяц назад на инвестфоруме в Сочи представители Адыгеи обсудили вопросы реализации проекта по строительству экологически безопасных солнечных электростанций в республике.
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