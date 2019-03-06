Власти Адыгеи усомнились в надежности инвестора по строительству ГЭС на реке Кубани

Минэкономразвития Адыгеи поставило под сомнение реальность планов инвестора — АО «Адыгейская ГЭС» по строительству ГЭС в районе Краснодарского водохранилища

Как сообщали Юга.ру, 1 марта стало известно, что АО «Адыгейская ГЭС» нашло инвестора на поставку гидросилового оборудования — завод в Чечне. В 2020 году планировалось начать строительство гидросооружения на реке Кубани.

«У нас не такие оптимистичные взгляды на этот проект, как у "Адыгейской ГЭС". Это связано с рядом выявленных рисков», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе министерства экономического развития Адыгеи.

По данным ведомства, инвестор с момента получения в аренду земельных участков практически не платил за их использование, накопив многомиллионную задолженность за два года. В связи с этим в феврале 2019 года администрация Тлюстенхабльского городского поселения, в собственности которого находятся эти участки, расторгла договор аренды.