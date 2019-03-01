Строительство Адыгейской ГЭС планируют начать в 2020 году
АО «Адыгейская ГЭС» нашло инвестора на поставку гидросилового оборудования и в 2020 году намерено приступить к строительству гидросооружения на реке Кубани
Об этом порталу Юга.ру сообщил 1 марта генеральный директор Адыгейской ГЭС Игорь Осмоловский.
При строительстве планируется использовать гидросиловое оборудование, собранное на заводе в Чечне из австрийских комплектующих. Адыгейская ГЭС и чеченский холдинг Rim Group 27 февраля подписали соответствующее соглашение. Сумма инвестиций составит около 4 млрд рублей.
Ранее планировалось, что при создании ГЭС используют около 7,8 млрд рублей инвестиций крупной китайской компании «Амур-Сириус».
«Возможно, мы и будем сотрудничать с китайской компанией, но в другом формате. В настоящее время мы остановились на чеченском холдинге, который имеет большой опыт в выпуске мощного гидрооборудования. Аналогов с такими модульными решениями в России не существует. С этой же компанией в рамках данного проекта мы будем сотрудничать при строительстве 65-метровго моста», — рассказал Осмоловский.
Он добавил, что 2019 год отведен на проектные работы, к строительству компания планирует приступить в 2020-м.
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Игорь Осмоловский отметил, что преимуществом проекта является наличие возведенной напорной плотины Краснодарского водохранилища. Он также рассказал о планах сделать надежный и красивый мост по трассе М4 «Дон».
Как сообщвли Юга.ру, гидростанцию возведут в Теучежском районе в русле реки Кубань — в Краснодарском водохранилище. Гидротурбины планируется запустить в 2021 году.
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