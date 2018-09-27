В Адыгее начали строить ветропарк

Адыгея

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В Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи приступили к строительству ветропарка мощностью 150 МВт

Проект реализует компания «НоваВинд» (дивизион «Росатома»). Это будет первая ветроэлектростанция такой мощности в РФ. По словам специалистов, в республике есть необходимые условия: потенциальная сила ветра на высоте 80 метров составляет 6,4 м/с.

«На территории будущего ветропарка — в Шовгеновском и Гиагинском районах — уже установили штаб строительства и пост лабораторного контроля. Заканчивают прокладывать дорогу от федеральной трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск к будущей подстанции и строительной базе», — сообщили 26 сентября в компании «НоваВинд».

Сейчас на объекте работают буровые установки, ведется производство арматурных каркасов, укладка фундамента для возведения 60 ветробашен высотой от 75 до 135 метров.

© Фото пресс-службы компании «НоваВинд»
© Фото пресс-службы компании «НоваВинд»
© Фото пресс-службы компании «НоваВинд»
© Фото пресс-службы компании «НоваВинд»

Как сообщали Юга.ру, ввод первой генерации планируется в конце года. Полученная энергия будет передаваться по ЛЭП. Для технологического присоединения к внешним сетям уже строят подстанции 220 кВ и линии электропередачи 220 кВ. Выдавать мощность в энергосистему планируется круглосуточно, по графику ветра. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 355 млн кВт/ч в год.

Ожидается, что реализация проекта позволит сократить энергодефицитность республики на 20%.

По данным АО «НоваВинд», потребление электричества в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея с 2016 по 2023 год вырастет на 12,4%, или 3 млрд кВт/ч. Показатель составит 30 млрд кВт/ч. Среднегодовой прирост окажется на уровне 1,7%. Это выше среднероссийского темпа прироста.

Строительство Технологии Энергетика
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