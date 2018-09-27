В Адыгее начали строить ветропарк

В Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи приступили к строительству ветропарка мощностью 150 МВт

Проект реализует компания «НоваВинд» (дивизион «Росатома»). Это будет первая ветроэлектростанция такой мощности в РФ. По словам специалистов, в республике есть необходимые условия: потенциальная сила ветра на высоте 80 метров составляет 6,4 м/с.

«На территории будущего ветропарка — в Шовгеновском и Гиагинском районах — уже установили штаб строительства и пост лабораторного контроля. Заканчивают прокладывать дорогу от федеральной трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск к будущей подстанции и строительной базе», — сообщили 26 сентября в компании «НоваВинд».

Сейчас на объекте работают буровые установки, ведется производство арматурных каркасов, укладка фундамента для возведения 60 ветробашен высотой от 75 до 135 метров.