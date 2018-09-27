В Адыгее начали строить ветропарк
В Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи приступили к строительству ветропарка мощностью 150 МВт
Проект реализует компания «НоваВинд» (дивизион «Росатома»). Это будет первая ветроэлектростанция такой мощности в РФ. По словам специалистов, в республике есть необходимые условия: потенциальная сила ветра на высоте 80 метров составляет 6,4 м/с.
«На территории будущего ветропарка — в Шовгеновском и Гиагинском районах — уже установили штаб строительства и пост лабораторного контроля. Заканчивают прокладывать дорогу от федеральной трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск к будущей подстанции и строительной базе», — сообщили 26 сентября в компании «НоваВинд».
Сейчас на объекте работают буровые установки, ведется производство арматурных каркасов, укладка фундамента для возведения 60 ветробашен высотой от 75 до 135 метров.
Как сообщали Юга.ру, ввод первой генерации планируется в конце года. Полученная энергия будет передаваться по ЛЭП. Для технологического присоединения к внешним сетям уже строят подстанции 220 кВ и линии электропередачи 220 кВ. Выдавать мощность в энергосистему планируется круглосуточно, по графику ветра. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 355 млн кВт/ч в год.
Ожидается, что реализация проекта позволит сократить энергодефицитность республики на 20%.
По данным АО «НоваВинд», потребление электричества в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея с 2016 по 2023 год вырастет на 12,4%, или 3 млрд кВт/ч. Показатель составит 30 млрд кВт/ч. Среднегодовой прирост окажется на уровне 1,7%. Это выше среднероссийского темпа прироста.
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