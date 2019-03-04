Дожди размыли объездную дорогу в Бакинской, где основную дорогу разрушил оползень

В станице Бакинской в Горячем Ключе размыло дорогу, которую используют как объездную, пока не восстановлена разрушенная селем основная дорога

Как писали Юга.ру, 7 февраля после схода оползня в Бакинской обрушилась часть дороги по ул. Красной. В объезд транспорт ходит по ул. Окрайной. Ее отсыпали щебнем, но после дождей дорогу там размыло.

Мэр Горячего Ключа Александр Кильганкин сообщил, что на ремонт дороги направят около 200 тыс. рублей. Повторную отсыпку планируется провести до конца недели. Длина Окрайной составляет около 700 метров.