Разрушенную оползнем дорогу под Горячим Ключом начнут ремонтировать после экспертизы

В станице Бакинской под Горячим Ключом продолжают работы на месте схода оползня, а также восстанавливают объездную дорогу

«На месте разрушенной оползнем дороги установили буровую установку. Там проводят геолого-разведывательные работы. Рабочие проверяют прочность почвы, изучают состав грунта, оценивают возможность дальнейшего развития оползневых процессов. Сделать выводы и определить стоимость ремонта трассы можно только после экспертизы», — сообщили 12 февраля порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Представитель пресс-службы уточнил, что пока на глаз не видно, обваливается трасса или нет. Это также покажет экспертиза. Режим ЧС продолжает действовать.

Параллельно с этими работами проводят ремонт объездного пути на улице Окрайней. Дорога ведет к хуторам Малахаткину и Северному. За выходные отсыпали более 200 куб. метров щебня. Всего отремонтировали 1,35 км дороги. Оставалось доделать около 50 метров. Завершить работы планируют в ближайшие дни, добавили в пресс-службе.