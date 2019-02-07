В Горячем Ключе после схода оползня ввели режим ЧС

Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин подписал постановление о введении режима ЧС после схода оползня, из-за которого в станице Бакинской обрушилась дорога

Как писали Юга.ру, оползень сошел днем 7 февраля на улице Красной в Бакинской. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что дорога обрушилась из-за подмыва реки Псекупс. Место ЧП оцепили и огородили бетонными плитами.

Глава Горячего Ключа осмотрел район оползня вместе с представителями краевого управления ГО и ЧС, после состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем было принято решение ввести на территории Горячего Ключа режим ЧС. Соответствующее постановление Кильганкин уже подписал, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На месте схода оползня необходимо делать берегоукрепление, что потребует внушительного объема финансирования. Завтра ждем комиссию краевых специалистов, будем совместно с краевыми министерствами ГО и ЧС и дорожного хозяйства вырабатывать решение проблемы», — сказал глава города.

Объехать разрушенный участок можно по улице Октябрьской. 8 февраля ее планируют отсыпать щебнем.

В пресс-службе добавили, что из-за ЧП движение автобуса № 114 Горячий Ключ — Бакинская будет ограничено пересечением улицы Ленина и переулка Больничного. Движение до хуторов Малахаткин и Северный возобновят после того, как будет приведен в порядок альтернативный маршрут для движения транспорта.