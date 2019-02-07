Из-за оползня обрушилась дорога в станице под Горячим Ключом

В станице Бакинской под Горячим Ключом 7 февраля сошел оползень, после чего обвалилась дорога

ЧП произошло на улице Красной. Сообщение о нем поступило спасателям в 12:15. Дорога обрушилась из-за подмыва реки Псекупс, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Трасса вела на улицы Овражную, Окрайную, Набережную, а также на хутора Северный и Малахаткин, рассказали в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Сообщение между населенными пунктами не нарушено. Кроме того, есть объездной путь по улице Октябрьской. На место направили спасателей.