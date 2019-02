Из-за оползня обрушилась дорога в станице под Горячим Ключом

View this post on Instagram

⚡Сегодня в полдень в станице Бакинской сошел оползень. На месте обрушения дороги выставлено оцепление, работают спасатели и ЖКХ. ⛔Граждан просят воздержаться от проезда по данной дороге! Дорога ведёт в х.Северный, Малахаткин, улицы Овражная, Окрайная, Набережная. Сейчас отрабатываем альтернативный проезд для местный жителей по ул.Октябрьской, решается вопрос о введении ЧС, сообщил глава ГК @aleksandrkilgankin #горячийключ#гкновости#оползень#кубаньонлайн#краснодарскийкрай