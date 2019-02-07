Из-за оползня обрушилась дорога в станице под Горячим Ключом

Краснодарский край

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В станице Бакинской под Горячим Ключом 7 февраля сошел оползень, после чего обвалилась дорога

ЧП произошло на улице Красной. Сообщение о нем поступило спасателям в 12:15. Дорога обрушилась из-за подмыва реки Псекупс, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Трасса вела на улицы Овражную, Окрайную, Набережную, а также на хутора Северный и Малахаткин, рассказали в пресс-службе администрации Горячего Ключа.   

Сообщение между населенными пунктами не нарушено. Кроме того, есть объездной путь по улице Октябрьской. На место направили спасателей.

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⚡Сегодня в полдень в станице Бакинской сошел оползень. На месте обрушения дороги выставлено оцепление, работают спасатели и ЖКХ. ⛔Граждан просят воздержаться от проезда по данной дороге! Дорога ведёт в х.Северный, Малахаткин, улицы Овражная, Окрайная, Набережная. Сейчас отрабатываем альтернативный проезд для местный жителей по ул.Октябрьской, решается вопрос о введении ЧС, сообщил глава ГК @aleksandrkilgankin #горячийключ#гкновости#оползень#кубаньонлайн#краснодарскийкрай

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Горячий Ключ Дороги МЧС Происшествия
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