Из-за оползня обрушилась дорога в станице под Горячим Ключом
В станице Бакинской под Горячим Ключом 7 февраля сошел оползень, после чего обвалилась дорога
ЧП произошло на улице Красной. Сообщение о нем поступило спасателям в 12:15. Дорога обрушилась из-за подмыва реки Псекупс, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Трасса вела на улицы Овражную, Окрайную, Набережную, а также на хутора Северный и Малахаткин, рассказали в пресс-службе администрации Горячего Ключа.
Сообщение между населенными пунктами не нарушено. Кроме того, есть объездной путь по улице Октябрьской. На место направили спасателей.
View this post on Instagram
⚡Сегодня в полдень в станице Бакинской сошел оползень. На месте обрушения дороги выставлено оцепление, работают спасатели и ЖКХ. ⛔Граждан просят воздержаться от проезда по данной дороге! Дорога ведёт в х.Северный, Малахаткин, улицы Овражная, Окрайная, Набережная. Сейчас отрабатываем альтернативный проезд для местный жителей по ул.Октябрьской, решается вопрос о введении ЧС, сообщил глава ГК @aleksandrkilgankin #горячийключ#гкновости#оползень#кубаньонлайн#краснодарскийкрай
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.