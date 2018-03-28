В Крыму у черного копателя нашли более 400 предметов старины

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым нашли у местного жителя 400 предметов, которые могут представлять культурную и историческую ценность

В доме жителя Армянска оперативники обнаружили и изъяли более 400 предметов старины, среди них металлический нож, штык-нож, сабля, ударник, затворы, наконечники стрел, монеты и пуговицы. Часть находок предположительно является холодным оружием, передает «Крыминформ».