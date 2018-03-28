В Крыму у черного копателя нашли более 400 предметов старины

Крым

Распечатать

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым нашли у местного жителя 400 предметов, которые могут представлять культурную и историческую ценность

В доме жителя Армянска оперативники обнаружили и изъяли более 400 предметов старины, среди них металлический нож, штык-нож, сабля, ударник, затворы, наконечники стрел, монеты и пуговицы. Часть находок предположительно является холодным оружием, передает «Крыминформ».

© Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ по Крыму
© Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ по Крыму
© Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ по Крыму
© Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ по Крыму

Все изъятое направили в Центральный музей Тавриды для проведения культурной и исторической экспертизы, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 243.3 УК РФ (Уклонение исполнителя земляных, строительных, археологических полевых работ от обязательной передачи государству предметов, имеющих особую культурную ценность), предусматривающей до трех лет лишения свободы.

Археология История Пограничники ФСБ
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре потушили пожар в квартире
На Кубани перенесли введение курортного сбора из-за ЧМ-2018
Депутаты ЗСК одобрили дополнительные меры по защите прав дольщиков
Скончался советский и российский актер Олег Анофриев
В Кабардино-Балкарии 15-летний подросток изнасиловал девочку
В Краснодаре на видео попали трамвайные зацеперы. Теперь их ищет полиция

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале