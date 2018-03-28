В Крыму у черного копателя нашли более 400 предметов старины
Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым нашли у местного жителя 400 предметов, которые могут представлять культурную и историческую ценность
В доме жителя Армянска оперативники обнаружили и изъяли более 400 предметов старины, среди них металлический нож, штык-нож, сабля, ударник, затворы, наконечники стрел, монеты и пуговицы. Часть находок предположительно является холодным оружием, передает «Крыминформ».
Все изъятое направили в Центральный музей Тавриды для проведения культурной и исторической экспертизы, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 243.3 УК РФ (Уклонение исполнителя земляных, строительных, археологических полевых работ от обязательной передачи государству предметов, имеющих особую культурную ценность), предусматривающей до трех лет лишения свободы.
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