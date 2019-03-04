Опрос: на Кубани 10% ищущих работу не хотят поздравлять коллег с 8 Марта

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 10% соискателей заявили, что поздравлять коллег с Международным женским днем не нужно

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Исследование провела компания HeadHunter. Она выяснила, как соискатели Краснодарского края относятся к праздникам 23 Февраля и 8 Марта.

Опрос показал, что большинство соискателей считают общепринятыми поздравления коллег с Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Около 18% опрошенных заявили, что у них в коллективе не принято поздравлять мужчин с 23 Февраля, 15% респондентов на работе не поздравляют женщин с 8 Марта.

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Около 74% опрошенных положительно оценивают традицию поздравлять коллег с Международным женским днем, 22% нейтральны, 5% соискателей отрицательно относятся к поздравлениям в этот праздник.

Исследование показало, что 17% кубанцев воспринимают 8 Марта как «праздник весны и красоты», 70% — как «праздник всех женщин». 10% респондентов считают, что гендерные праздники — это сексизм и отмечать их не нужно, а 59% опрошенных не согласились с таким мнением.

© Графика пресс-службы HeadHunter
© Графика пресс-службы HeadHunter

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Опрос проводили с 11 по 17 февраля. В нем приняли участие более 3 тыс. соискателей, сообщила 4 марта пресс-служба HeadHunter.

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