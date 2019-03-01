Роструд напомнил о длинных выходных на 8 Марта

Роструд 1 марта сообщил, что в этом месяце у россиян будет три официальных выходных подряд

В связи с Международным женским днем выходные будут три дня подряд — 8, 9 и 10 марта. В ведомстве добавили, что 7 марта рабочий день должен быть короче на один час, сообщает RT.

Как писали Юга.ру, полный график выходных на 2019 год опубликовали еще в сентябре 2018 года. Например, майские каникулы продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12 число. Полный список можно посмотреть здесь.