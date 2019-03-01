Новороссийске врачи вернули способность ходить двум ветеранам старше 90 лет

Краснодарский край

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В больнице Новороссийска в феврале провели операции двум женщинам — ветеранам Великой Отечественной войны, после чего они снова смогли ходить

В городскую больницу № 1 поступили 92-летняя и 96-летняя пациентки с переломами бедра. Женщины пояснили, что не хотели постоянно лежать, потому что это могло бы привести к тяжелым осложнениям.

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Врачи травматологического отделения провели комплексное обследование и предоперационную подготовку, а затем сделали фиксацию отломков бедренной кости специальными стержнями.

Сейчас пациентки чувствуют себя хорошо: они самостоятельно садятся в кровати и скоро смогут самостоятельно ходить при помощи дополнительной опоры. Однако врачи не спешат выписывать их, так как такая категория пациентов требует особого внимания, сообщила 1 марта пресс-служба минздрава Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, американские врачи провели исследование и выявили, почему пожилые люди более склонны болеть гриппом.

В феврале Росстат представил данные об основных причинах смерти женщин в России.

Здравоохранение Медицина Министерство здравоохранения РФ Новороссийск
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