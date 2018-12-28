Виртуальные операторы Tele2 за два года обеспечили половину подключений в стране

Оператор мобильной связи Tele2 обеспечил половину новых подключений абонентов MVNO в России с момента запуска своего первого виртуального оператора

Число клиентов Tele2, которых обслуживают MVNO-партнеры (англ. mobile virtual network operator — виртуальный оператор сотовой связи), превысило 1,6 млн человек. Это более 50% от прироста абонентов виртуальных операторов в 2016–2018 годах.

Tele2 запустила первого виртуального оператора на своей сети вместе с «Ростелекомом» в конце 2016 года. По данным исследования агентства «ТМТ Консалтинг», с начала работы число клиентов российских MVNO увеличилось на 3,2 млн человек. Такой прирост абонентской базы демонстрируют российские MVNO по итогам 2017–2018 годов. При этом 1,6 млн приходится на клиентов MVNO, запущенных на инфраструктуре Tele2 — это более чем половина от общего числа абонентов российских виртуальных операторов, сообщили в пресс-службе компании.

По оценке «ТМТ Консалтинг», сейчас российские MVNO обслуживают менее 3% всех мобильных абонентов страны, однако их бизнес растет.

Отмечается, что развитию MVNO способствует запуск MVNE-платформы Tele2. Это позволило поставить создание виртуальных операторов на поток. Сейчас на сети компании работают более 15 MVNO, в том числе проекты «Ростелекома», «Сбербанка», Virgin Connect, «Тинькофф Банка», «Центр2М», «МС-СпецТелеком», MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom.

«Агентство "ТМТ Консалтинг" оценивает увеличение числа клиентов виртуальных операторов за весь 2018 год в 18%. Tele2 запустила "фабрику" MVNO относительно недавно и за время работы успела завоевать половину новых подключений абонентов. Запуск MVNO несет большие преимущества компаниям, вне зависимости от их масштаба и сферы деятельности», — сказал директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.

По его словам, собственный виртуальный оператор позволяет игрокам укрепить лояльность клиентской базы и диверсифицировать бизнес.