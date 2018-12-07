Компания Tele2 за год увеличила в два раза число базовых станций LTE-сети по России

За 2018 год оператор мобильной связи Tele2 построил в России 46 тыс. 226 базовых станций LTE-сети

Компания увеличила количество базовых станций этого стандарта на 100%, ближайший конкурент достиг показателя в 50%. В телеком-отрасли Tele2 занимает третье место по общему количеству радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта LTE. По темпам строительства оператор занимает второе место — количество базовых станций выросло на 13% — до 138 тыс. 944.

В 2018 году Tele2 завершила программу по запуску 4G в регионах России. Оператор покрыл LTE-сетью все станции Московского метрополитена, стал главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех стадионах чемпионата мира по футболу, обеспечил покрытие территории инновационного центра «Сколково».

По данным за третий квартал 2018 года, Tele2 вложила в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети 4,4 млрд рублей — сумма увеличилась на 78,3% в сравнении с показателем предыдущего года. Чистая прибыль оператора достигла 1,6 млрд рублей.

«Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По результатам октября 2018 года показатель вырос до 45% — отрыв от ближайшего конкурента составил 17 п.п.» — сообщили в пресс-службе Tele2.