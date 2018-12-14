Tele2 подвел итоги технического развития на юге России за 2018 год

Краснодарский край

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Оператор сотовой связи Tele2 на пресс-конференции 11 декабря подвел итоги работы в 2018 году

Количество новых базовых станций в Краснодарском крае выросло на 15%. Благодаря этому была расширена зона покрытия сетей четвертого поколения — сеть 4G стала доступна 84% пользователей в регионе. Большинство зон покрытия сменили 3G на LTE.

В целом, по оценкам экспертов компании, на юге количество пользователей LTE выросло в два раза, количество пользователей мобильного интернета показало прирост 22%, также увеличилось общее количество владельцев смартфонов.

В 2018 году оператор реализовал несколько крупных проектов в Краснодарском крае. Один из них — создание стабильного покрытия скоростным мобильным интернетом моста через Керченский пролив. Кроме того, при подготовке к чемпионату мира по футболу в Сочи Tele2 построил новые сети и увеличил емкости у имеющихся.

В планах компании на будущий год — выравнивание 2G на 4G во всех зонах покрытия сетями, программа по развитию горного кластера в районе Сочи, а также всего Большого Сочи до границы с Туапсе, реализация проектов постройки сетей в курортном кластере Краснодарского края — в первую очередь в Анапе, Геленджике и Новороссийске.

Также планируется тестовый запуск SIM-терминалов, благодаря которым пользователь сможет самостоятельно стать абонентом оператора, не посещая салон связи, рассказали в пресс-службе компании Tele2.

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