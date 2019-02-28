На Кубани ограничат этажность застройки в прибрежной зоне

На 18-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты в первом чтении приняли закон об ограничении застройки в прибрежной зоне

Парламентрии предложили внести изменения в статью, которая регулирует правила землепользования. Для строительства на полосе от берега шириной 300 метров приоритет отдадут санаториям, пансионатам и детским оздоровительным лагерям. На этой территории запретят строительство зданий выше четырех этажей. Кроме того, планируется прекратить строительство многоэтажек.

«Если мы не остановим массовое строительство на побережье Черного моря, то можем оказаться перед фактом, что вместо зон отдыха у нас будут лишь одни места для проживания», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.