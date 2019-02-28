На Кубани ограничат этажность застройки в прибрежной зоне
На 18-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты в первом чтении приняли закон об ограничении застройки в прибрежной зоне
Парламентрии предложили внести изменения в статью, которая регулирует правила землепользования. Для строительства на полосе от берега шириной 300 метров приоритет отдадут санаториям, пансионатам и детским оздоровительным лагерям. На этой территории запретят строительство зданий выше четырех этажей. Кроме того, планируется прекратить строительство многоэтажек.
«Если мы не остановим массовое строительство на побережье Черного моря, то можем оказаться перед фактом, что вместо зон отдыха у нас будут лишь одни места для проживания», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что ограничение высотной застройки — хорошая возможность развивать береговую зону как курортную составляющую, а не как жилую.
Самые проблемные районы края — Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский, Туапсинский и Щербиновский. Также острая ситуация сложилась в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Сочи, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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Как писали Юга.ру, 20 сентября 2018 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об ограничении высотности при застройке территорий на берегу моря.
Ранее Кондратьев поручил разработать законопроект об ограничении строительства в прибрежной зоне региона, запрещающий возводить здания выше трех-четырех этажей в 300-метровой прибрежной зоне.
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