Глава Кубани распорядился ограничить этажность домов в прибрежной зоне

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об ограничении высотности при застройке территорий на берегу моря

Соответствующий документ 20 сентября опубликован на сайте краевой администрации.

Согласно распоряжению, главам муниципалитетов рекомендуется при подготовке правил землепользования и застройки ограничить высотность зданий четырьмя этажами. Это касается возведения капитальных жилых зданий и апартаментов в прибрежной полосе Черного и Азовского морей на расстоянии 300 метров от воды.

Кроме того, жилые здания, построенные в прибрежной зоне, будут относиться к условно разрешенным видам объектов капитального строительства.

Контролировать выполнение распоряжения будет первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Напомним, в конце июля глава Кубани поручил разработать законопроект об ограничении строительства в прибрежной зоне региона, запрещающий возводить здания выше трех-четырех этажей в 300-метровой прибрежной зоне. Соответствующий документ направили в Законодательное собрание Краснодарского края и рассматривается в профильных комитетах.

Ограничение этажности призвано сделать архитектурный облик курортных городов более привлекательным за счет снижения плотности застройки, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Вместо того чтобы строить отели, концертные площадки, досуговые центры, прибрежная зона застраивается жилыми высотками, так, что даже моря не видно. Надо жестко запретить застройку там, где можно возвести курортную инфраструктуру», — резюмировал Кондратьев.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года в историческом центре Краснодара решили запретить строительство домов выше 20 метров, что составляет около пяти этажей.