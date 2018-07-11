На Кубани на 3,1% снизилась смертность

В Краснодарском крае с 2016 года показатель смертности населения уменьшился на 3,1%

Об этом сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов на сессии ЗСК. По его словам, общая смертность впервые за 20 лет составила 12,5 на 1 тыс. населения. С 2016 года удалось сохранить жизни более 1,6 тыс. жителям. Средняя продолжительность жизни в крае в 2017 году составила 73,3 года. Министр уточнил, что этот показатель лучше, чем в целом по России и Южному федеральному округу.

По мнению Филиппова, показатели здоровья помогла улучшить территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Программу утвердили в сумме 66,4 млрд рублей. За счет этих денег бесплатно оказали помощь в 32,3 млн случаев, сообщает пресс-служба ЗСК.

Глава минздрава отметил, что большое внимание уделяли и укреплению материально-технической базы отрасли. На Кубани капитально отремонтировали 62 муниципальных больниц и поликлиник, купили 62 машины скорой помощи. В сельской местности построили 18 новых офисов врачей общей практики.

Ранее спикер ЗСК Юрий Бурлачко заявлял, что сфера здравоохранения стоит на первом месте среди отраслей соцсферы.

«Мы видим, что повышается качество и доступность медицинской помощи населению. Ее объемы каждый год растут. Многое сделали в части приближения медицины к человеку на селе. Мы аграрный край, в сельской местности у нас живет 45% населения. Нужно принимать все возможные меры, чтобы и в удаленных поселениях люди могли получить квалифицированную помощь. На это ориентировал президент в своем послании, об этом на встречах говорят избиратели», — сказал Бурлачко.