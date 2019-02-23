Росстат сообщил соотношение числа мужчин и женщин в стране

Росстат озвучил статистику по соотношению числа мужчин и женщин в России в 2018 году

По данным службы, в среднем на 1 тыс. мужчин приходится 1,2 тыс. женщин. Данные приводятся для разных возрастных групп. На 1 тыс. мужчин до 34 лет приходится примерно 960 женщин. С повышением возраста женщин становится больше — на группу 35—39 лет приходится 1 тыс. 27 женщин. Наибольшая разница в группе 70 и более лет — 2,4 тыс. женщин на 1 тыс. мужчин. На начало 2018 года в России жило 78,7 млн женщин и 68,1 млн мужчин.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что то, что до 30 лет женщин меньше, чем мужчин, не связано с демографией в 90-х. Он предположил, что дело в генетике — мальчиков рождалось больше.

Он отметил, что в России есть демографическая проблема: разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет около 10 лет. Крупнов считает, что мужчины чаще сталкиваются с травмоопасными ситуациями и не следят за здоровьем, сообщает RT.