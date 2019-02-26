На территории сочинского нацпарка хотят разместить пасеки

Новый директор Сочинского национального парка Иван Савин в феврале поручил проработать вопрос о размещении пасек на территории природоохранного учреждения

На первом рабочем совещании руководитель нацпарка определил несколько приоритетных вопросов на ближайшую перспективу, в числе которых — организация работы по передаче парков «Дендрарий» и «Южные культуры», заказника «Приазовский», а также базы отдыха «Ореховая роща» в ведение Кавказского заповедника.

К предстоящему летнему сезону руководителям подразделений нацпарка поручено внести предложения по обновлению, развитию существующих маршрутов и организации новых. «Каждый объект Сочинского национального парка — уникальный, но наши маршруты должны быть еще и познавательными. Жители и гости Сочи должны на каждом объекте открывать для себя что-то новое и интересное. Необходимо проработать паспорта всех лесничеств, а также уделить повышенное внимание их историко-культурным ценностям и значимости с научной точки зрения», — подчеркнул на совещании Савин, слова которого приводит пресс-служба нацпарка.