Сочинский нацпарк присоединили к Кавказскому заповеднику

Краснодарский край

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У Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника появится единый орган управления — объединенная дирекция ФГБУ «Заповедный Кавказ»

Соответствующий приказ подписал глава Минприроды РФ Сергей Донской. В соответствии с ним права и обязанности ФГБУ «Сочинский национальный парк» переходят к ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова».

«Принятое решение позволит реализовывать единую политику на двух соседствующих охраняемых территориях по всем их направлениям деятельности: проведению научных исследований и экологического мониторинга, охране уникальных объектов природы, экологическому просвещению, работе с населением и другим», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что заповедник и нацпарк «останутся уникальными особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) с установленным режимом в соответствии с положениями о данных ООПТ».

Донской поручил обеспечить соблюдение всех трудовых прав работников нацпарка, предоставление им гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством.

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