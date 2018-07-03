Минприроды РФ передумало объединять Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк

Краснодарский край

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отменил подписанный в марте приказ об объединении нацпарка и Кавказского заповедника

Создание единого органа управления планировали завершить в июле, но Дмитрий Кобылкин отложил приказ о реорганизации до сентября. Причины решения не раскрываются, сообщает во вторник, 3 июля, «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на анонимные источники.

Приказ о присоединении Сочинского нацпарка к Кавказскому заповеднику подписал в марте Сергей Донской, который на тот момент являлся главой Минприроды РФ. Дмитрий Кобылкин сменил его на этом посту 18 мая.

Как сообщали Юга.ру, в апреле уволили директора Сочинского национального парка Игоря Гуцала. 27 июня исполняющим обязанности директора Сочинского национального парка стал Борис Меньщиков.

Заповедники Кадровые перестановки Министерство природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской Сочи
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Минприроды РФ передумало объединять Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк
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