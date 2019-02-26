В горах Адыгеи пройдет фестиваль бэккантри и фрирайда «Дух открытий»
В Адыгее в районе Фишт-Оштеновского массива 2-3 марта состоится фестиваль бэккантри и фрирайда «Дух открытий»
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В мероприятии примут участие около 20 опытных фрирайдеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Краснодара, Адыгеи. Об этом сообщил порталу Юга.ру организатор фестиваля СТК «Нежный» Петр Фешин.
Совместно с турфирмой «Оштен-тур» для участников фестиваля будут организованы обучающие курсы. Лыжники смогут закрепить теоретические знания в ходе практической программы фестиваля. Для этого подготовлены маршруты для катания на лыжах на склонах горы Оштен. Участников фестиваля также ждет развлекательная программа с музыкой, горячий глинтвейн и блинчики.
«Для любителей экстремального отдыха в программу включена ночевка в горах. Базовым лагерем в ночное время станет пещера в горе Оштен. Остальные будут размещены в гостиничных номерах СТК "Нежный". На следующий день мы предложим участникам фестиваля совершить восхождение на эту гору», — рассказал Петр Фешин.
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По его словам, фестиваль проводится для популяризации туризма в Адыгее, ски-альпинизма, фрирайда, зимних горных походов и восхождений, а также обмена опытом и совершенствования мастерства райдеров, формирования регионального сообщества любителей ски-альпинизма и фрирайда.
Как сообщали Юга.ру, первый фестиваль бэккантри и фрирайда прошел в Адыгее в 2015 году. По оценкам опытных фрирайдеров, условия среднегорья в Адыгее — идеальный формат для фрирайда, ски-тура и бэккантри: в республике много нетронутого снега, относительно низкие цены, хорошо развитая инфраструктура.
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