В горах Адыгеи пройдет фестиваль бэккантри и фрирайда «Дух открытий»

В Адыгее в районе Фишт-Оштеновского массива 2-3 марта состоится фестиваль бэккантри и фрирайда «Дух открытий»

В мероприятии примут участие около 20 опытных фрирайдеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Краснодара, Адыгеи. Об этом сообщил порталу Юга.ру организатор фестиваля СТК «Нежный» Петр Фешин.

Совместно с турфирмой «Оштен-тур» для участников фестиваля будут организованы обучающие курсы. Лыжники смогут закрепить теоретические знания в ходе практической программы фестиваля. Для этого подготовлены маршруты для катания на лыжах на склонах горы Оштен. Участников фестиваля также ждет развлекательная программа с музыкой, горячий глинтвейн и блинчики.

«Для любителей экстремального отдыха в программу включена ночевка в горах. Базовым лагерем в ночное время станет пещера в горе Оштен. Остальные будут размещены в гостиничных номерах СТК "Нежный". На следующий день мы предложим участникам фестиваля совершить восхождение на эту гору», — рассказал Петр Фешин.