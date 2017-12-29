Что делать, если вы решили впервые встать на сноуборд или лыжи

Катание на склонах Красной Поляны начинается каждый год примерно в начале декабря. Уже с середины месяца начинается официальное открытие сезона — снег утрамбован, температура держится стабильно. Если вы давно хотели покататься на сноуборде или лыжах, но не знали, с чего начать, — рассказываем, как проще всего сделать это в горно-туристическом центре «Газпром» и как подготовиться к первому катанию.

Какое понадобится снаряжение Если вы едете впервые, снаряжение лучше брать в аренду. Покупать снаряжение (сноуборд или лыжи, специальные ботинки, маску и защиту) имеет смысл только в том случае, если вы катаетесь долго и часто, а потому хорошо разбираетесь в том, что вам нужно. Арендовать снаряжение можно перед поездкой, а можно взять на месте. В горно-туристическом центре «Газпром» пункты проката снаряжения открыты на нижней станции канатных дорог, в горных приютах «Псехако», «Пихтовый» и в зоне катания «Альпика». Выбрать все по размеру вам помогут прямо там. Из защиты вам понадобится шлем, наколенники, налокотники и очки. Специальные очки защищают не только от снега, который будет лететь в лицо на трассах, но и от яркого солнечного света. Снег в погожий день в горах отражает солнце так, что разглядеть что-то практически невозможно!

Выбор экипировки Для катания лучше купить специальную одежду — она продается у разных брендов в горнолыжной коллекции. Ткань на штанах и куртках должна иметь водоотталкивающие свойства, быть легкой. Одежда для катания часто имеет специальные отверстия на молнии для вентиляции — даже несмотря на минусовую температуру, вам будет очень жарко. Поэтому обычные пуховики и куртки из синтетического наполнителя не подойдут. Не забудьте и о термобелье — оно должно быть средним по согревающим свойствам, качественным, не сидеть слишком плотно, чтобы не сковывать движения. Если сомневаетесь при выборе и кажется, что оно сидит «впритык» (особенно нижняя его часть), возьмите на размер больше вашей обычной одежды. Носки тоже лучше купить для катания — достаточно плотные, хорошо отводящие влагу, защищающие ногу от натирания.

Какие трассы подходят для начинающих Трассы курорта «Газпром» рассчитаны как на начинающих, так и на опытных лыжников и сноубордистов. Но в первый раз кататься лучше на более простых. Дело не только в том, что трассы для новичков расположены на менее крутых склонах, но и в том, что опыт определяет стиль катания. Вы ведь не хотите, чтобы с вами столкнулись на огромной скорости в тот момент, когда вы только-только встаете на ноги после очередного падения? Трассы для новичков отмечены зеленым (легкие) и синим (средние) на карте курорта. Трассы для профи — красным и черным. Маркировка всех склонов соответствует европейским стандартам. У трасс достаточно большая ширина, до 66 метров, а значит, даже при большой загрузке есть достаточно пространства для спуска всех райдеров. А самое важное — склоны расположены на плато, из‑за чего нет риска схода лавин. Кататься здесь безопасно.

Курорт включает 35 трасс для горных и беговых лыж, для сноутюбинга. Большинство из них оборудованы подсветкой и доступны для гостей в темное время суток для вечернего катания.

«Газпром» — единственный курорт в Красной Поляне, где можно покататься на беговых лыжах. Трасса для беговых лыж — целых 12 км — находится на территории знаменитого лыжно-биатлонного комплекса «Лаура». На высоте 1500 метров создан безупречный «вельвет» для конькового хода и идеальная колея для классики. Добраться до трасс можно по канатным дорогам. Кстати, на курорте работают современные канатные дороги, в том числе одна из самых протяженных в мире — 3S (более 5000 м), одна кабина которой рассчитана на перевозку 30 человек. Пока будете подниматься, не забудьте смотреть по сторонам — вид на горные хребты с высоты птичьего полета захватывающий.

Как научиться кататься Встать на лыжи и сноуборд или освоить технику помогут опытные инструкторы, обратиться за услугами которых можно в горных приютах «Псехако», «Пихтовый» и в «Альпике». Инструкторы учат кататься как взрослых, так и детей. Помните, что право обучать вас имеют только аккредитованные курортом специалисты. Когда будете учиться, помните, что мышечная память закрепляется через четыре-пять дней. Поэтому в первые дни катания вы все равно будете контролировать движение головой, а не телом. Зато потом движения начнут получаться на автомате. Обычно достаточно пяти занятий, чтобы научиться спускаться со склона. Заниматься лучше по полтора часа — за это время вы не сильно устанете, но уже успеете усвоить много нового. А вот от сильного переутомления вы начнете часто ошибаться, что чревато травмами.

Перед каждым катанием не забывайте делать разминку. Это нужно для постепенного роста нагрузки на мышцы. На склоне они будут задействованы в полной мере, не сомневайтесь — под конец дня вы почувствуете даже те, о которых ничего не знали раньше. Особенно если до этого вы не занимались спортом и не ходили на фитнес. Чтобы снизить болевые ощущения от усталости мышц, можно сходить на массаж, попариться в бане или сауне. На курорте для этого есть оздоровительный SPA-центр.

Самые важные правила поведения на склоне Существует несколько правил поведения на склоне, соблюдение которых убережет вас и остальных райдеров от травм. Самое первое — ни в коем случае нельзя сидеть на трассе, особенно на непросматриваемом участке. Если вы хотите отдохнуть, сместитесь в безопасное место за пределами склона. Учитывайте, что катание на санках и ледянках на склонах «Газпрома» запрещено. Нельзя пересекать склон поперек, не убедившись в том, что вы никому не мешаете. Еще важно следить за своей доской — если вы отстегнете ее и упустите из рук, она уедет по склону вниз. Такие случаи могут показаться забавными, но они нередко приводят к серьезным травмам для тех, кто оказывается внизу. Кстати, это еще одна причина обратиться к инструктору — он научит, как пристегивать доску на склоне.





Тарифы на ски-пассы Чтобы попасть на трассы, вам необходимо будет приобрести ски-пасс — многоразовый пропуск. На зимний сезон 2017–2018 они продаются на сайте курорта «Газпром» в разделе «Тарифы». Стоимость ски-пассов, действующих в утренние, полуденные или вечерние часы, значительно ниже, чем по тарифу «Дневной». Также курорт продает абонементы на определенное количество дней — 3 дня, 5 дней или 7 дней. Они будут действительны на катание с 9:00 до 16:00. Это оптимальный вариант для тех, кто приезжает покататься только на выходные или в отпуск. Но можно приобрести и абонемент на весь сезон.

Можно ли приехать вместе с детьми Кататься всей семьей можно на специальных трассах. Перед этим ребенок научится стоять на сноуборде или лыжах с инструктором. На занятия принимают детей от 3 лет. Для детей в горно-туристическом центре «Газпром» есть детские клубы и, конечно, специальные склоны с траволаторами — удобными дорожками для подъема. Всей семьей можно вместе покататься на сноутюбинге, сходить в хаски-парк в гости к добродушным собакам.





Детям до 7 лет ски-пассы на курорт «Газпром» предоставляются бесплатно в присутствии взрослого — при предъявлении свидетельства о рождении ребенка. Для детей от 7 до 17 лет действует тариф «Детский». Какую гостиницу забронировать На территории курорта расположены два отеля. Первый — флагманский «Гранд Отель Поляна», пятизвездочный гостиничный комплекс. Включает в себя 413 номеров и 15 коттеджей. Здесь есть SPA Valmont, живописная территория, открытый теплый 50-метровый бассейн — все возможности для семейного отдыха вблизи Сочинского национального парка. Если вы хотите просыпаться в номере, из которого открывается волшебный панорамный вид на горы, то вам нужен гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа» 4 звезды. На высоте 1389 метров, в окружении вершин можно снять номера, апартаменты или коттеджи. В комплексе расположен открытый бассейн, SPA-центр и прямой выход к трассам.