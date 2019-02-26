Русло реки Кубани в Черкесске решили развернуть
В Черкесске решили изменить русло реки Кубани, чтобы предотвратить подтопления домов из-за возможных паводков
Ранее река изменила русло и размыла основную дамбу. С 50-метрового участка смыло защитный слой из крупных камней. Сейчас воду удерживает только гравий и песок.
При паводке в зоне подтопления могут оказаться жители дачных товариществ, расположенных ниже по течению. Всего там живет около 1 тыс. человек, сообщил 25 февраля «Архыз 24».
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Рабочие возводят временную дамбу. Главный специалист управления коммунального отдела мэрии Черкесска Мурат Мямхягов рассказал, что сейчас русло реки засыпают рваным камнем. Им укрепят и дамбу.
Работы разделили на два этапа, которые будут проходить параллельно. Одни рабочие укрепляют берег и восстанавливают разрушенную дамбу, другие регулируют русло Кубани.
«Вторым этапом работ будем проводить руслорегуляцию. Это значит углублять русло реки, чтобы отвести воду от аварийного участка дамбы. Глубина нового русла — 1,8 метра, ширина — около 40 метров», — пояснил Мямхягов.
Работы хотят завершить в течение трех недель.
Как сообщали Юга.ру, в 2010 году в Чечне собирались изменить русло реки Сунжи, чтобы спасти село от затопления.
В 2014 году компания «РусГидро» предлагала развернуть две реки, чтобы помочь Крыму с питьевой водой.
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