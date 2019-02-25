Краснодарцы смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ
В Краснодарском центре профилактики и борьбы со СПИД с 25 февраля по 1 марта пройдет акция по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию
Тестирование будет анонимным. Узнать свой ВИЧ-статус можно будет через 15 минут после сдачи крови из пальца. Также любой желающий сможет получить консультацию специалиста по вопросам ВИЧ-инфекции.
Акция пройдет на улице Седина, 204/2 с 10:00 до 14:00, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.
На портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа сказано, что тестирование на ВИЧ можно пройти в Центрах по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями или сдать анализ в обычной государственной поликлинике — там эти анализы можно сделать бесплатно. Анализы можно сдать и в частных клиниках, но перед этим уточнить, есть ли у них лицензия на проведение подобных исследований.
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Как писали Юга.ру, в 2017 году в Адыгее зарегистрировали 142 случая заболевания вирусом иммунодефицита человека. Всего число ВИЧ-положительных жителей республики за год выросло на 16%.
И другие события Краснодара с 25 февраля по 3 марта
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