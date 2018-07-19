Число ВИЧ-инфицированных в Адыгее за год выросло на 16%

В 2017 году в Адыгее зарегистрировали 142 случая заболевания вирусом иммунодефицита человека

«В 2017 году зарегистрировано 142 новых случая ВИЧ-инфицирования в республике. Таким образом, общее число инфицированных увеличилось на 16%. Отмечается рост числа больных в продвинутых стадиях заболевания, участились случаи госпитализации ВИЧ-инфицированных, за минувший год умерло 48 человек», — сообщила руководитель центра профилактики и борьбы со СПИД Адыгеи Людмила Мартьянова.

Всего в республике зарегистрировано 603 ВИЧ-инфицированных человека, включая 8 детей, передает ТАСС. Многие из них заболели в начале 2000-х годов, когда произошел пик эпидемии в России. Большинство заболевших — люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Причинами роста заболеваемости в регионе являются игнорирование мер профилактики и отказ ВИЧ-инфицированных от наблюдения и лечения. С начала 2018 года в Адыгее обследовали 40 тыс. жителей, до конца года планируется проверить еще 60 тыс. человек, уточнила Мартьянова.

Всего в России зарегистрирован 1 млн 154 тыс. 599 случаев заболевания ВИЧ. С 2017 года по настоящее время зафиксировали более 70 тыс. инфицированных. По данным Росстата, Краснодарский край входит в список 13 регионов, в которых зарегистрировано более половины (50,9%) всех выявленных зараженных ВИЧ. При этом регион не вошел в рейтинг заболеваемости и смерти ВИЧ-инфицированных в 2017 году, передает портал «ВИЧ-инфекция, СПИД, ЗППП».

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Краснодарский край занимал 22-е место в России по количеству ВИЧ-инфицированных.