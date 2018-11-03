В Чечне запретили жениться ВИЧ-положительным людям

Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев сообщил, что вступающим в брак в Чечне необходимо иметь сертификаты о сдаче анализов на ВИЧ и гепатит

Муфтий Салах-Хаджи Межиев 2 ноября провел совещание с заместителями, кадиями районов и работниками Аппарата Духовного управления мусульман республики.

Он рассказал, что минздрав Чечни выпустил сертификат нового образца об отсутствии ВИЧ-инфекции у заключающих брак, который будут выдавать только в Грозном. Брак признают действительным только при наличии этого сертификата, отметили в пресс-службе Духовного управления мусульман Чеченской Республики.

В Чечне с 2011 года молодожены должны проходить тесты на ВИЧ. Теперь Минздрав утвердил новую форму документации для этой процедуры.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в России только 50,1% ВИЧ-инфицированных получили бесплатную медицинскую помощь от государства.

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