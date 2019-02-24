В России изменились правила посадки в самолет

Краснодарский край, Вся Россия

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Россиянам с 24 февраля разрешили проходить в самолет по электронным посадочным талонам

Согласно вступившему в силу приказу Минтранса России, при онлайн-регистрации на рейс пассажир получит электронный посадочный талон, по которому сможет пройти в самолет.

Однако не все аэропорты технически готовы к нововведению. Авиакомпании будут предупреждать пассажиров о возможности использования услуги. При этом сохранится возможность самостоятельной печати талона на бумаге.

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово уже готовы пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам, пишет РИА «Новости». Аэропорт Внуково планирует запустить услугу в 2019 году.

В краснодарской компании «Базэл Аэро» заявили, что аэропорт Сочи технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам.

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Как сообщали Юга.ру, с 18 февраля авиакомпания «Победа» ввела новые правила провоза ручной клади. В «Аэрофлоте» 14 февраля вступили в силу новые условия перевозки животных.

На Российском инвестфоруме в Сочи 14 февраля подписали протокол о развитии аэропорта в Геленджике: его пообещали открыть до конца 2021 года.

Авиация Аэропорты Базэл Аэро
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