В России изменились правила посадки в самолет

Россиянам с 24 февраля разрешили проходить в самолет по электронным посадочным талонам

Согласно вступившему в силу приказу Минтранса России, при онлайн-регистрации на рейс пассажир получит электронный посадочный талон, по которому сможет пройти в самолет.

Однако не все аэропорты технически готовы к нововведению. Авиакомпании будут предупреждать пассажиров о возможности использования услуги. При этом сохранится возможность самостоятельной печати талона на бумаге.

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово уже готовы пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам, пишет РИА «Новости». Аэропорт Внуково планирует запустить услугу в 2019 году.

В краснодарской компании «Базэл Аэро» заявили, что аэропорт Сочи технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам.