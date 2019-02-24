В России изменились правила посадки в самолет
Россиянам с 24 февраля разрешили проходить в самолет по электронным посадочным талонам
Согласно вступившему в силу приказу Минтранса России, при онлайн-регистрации на рейс пассажир получит электронный посадочный талон, по которому сможет пройти в самолет.
Однако не все аэропорты технически готовы к нововведению. Авиакомпании будут предупреждать пассажиров о возможности использования услуги. При этом сохранится возможность самостоятельной печати талона на бумаге.
Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово уже готовы пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам, пишет РИА «Новости». Аэропорт Внуково планирует запустить услугу в 2019 году.
В краснодарской компании «Базэл Аэро» заявили, что аэропорт Сочи технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам.
Как сообщали Юга.ру, с 18 февраля авиакомпания «Победа» ввела новые правила провоза ручной клади. В «Аэрофлоте» 14 февраля вступили в силу новые условия перевозки животных.
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