«Победа» предложила пассажирам два варианта провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» с 18 февраля введет новые правила провоза ручной клади

Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков сообщил, что компания исполнила требования Федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда.

Пассажиры этой авиакомпании смогут выбрать один из двух вариантов провоза ручной клади.

С декабря 2017 года компания ввела габариты бесплатной ручной клади, которые составляли 36 на 30 на 27 см. Одновременно «Победа» отменила ограничения по весу, количеству мест (штук) и типу ручной клади, главное, чтобы каждое место соответствовало вышеуказанным габаритам. Это правило действует и сейчас.

Появился второй вариант: пассажир может взять в салон только одно место ручной клади весом до 10 кг и габаритами 36 на 30 на 4 см, а также малогабаритные вещи из перечня, представленного в Федеральных авиационных правилах (букет цветов, верхняя одежда, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, товары из магазинов дьюти-фри габаритами не более 10 на 10 на 5 см). Соответственно, габариты перечисленных предметов не будут проверять, но с собой нельзя будет взять другую ручную кладь, сообщается на сайте авиакомпании «Победа».

Отмечается, что из-за полной загрузки рейсов в самолетах нельзя провозить платную ручную кладь. Все место в салоне самолета распределяется для вещей, перевозимых бесплатно, сообщает RT.