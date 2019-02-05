«Победа» предложила пассажирам два варианта провоза ручной клади

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Авиакомпания «Победа» с 18 февраля введет новые правила провоза ручной клади

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Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков сообщил, что компания исполнила требования Федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда.

Пассажиры этой авиакомпании смогут выбрать один из двух вариантов провоза ручной клади.

С декабря 2017 года компания ввела габариты бесплатной ручной клади, которые составляли 36 на 30 на 27 см. Одновременно «Победа» отменила ограничения по весу, количеству мест (штук) и типу ручной клади, главное, чтобы каждое место соответствовало вышеуказанным габаритам. Это правило действует и сейчас.

Появился второй вариант: пассажир может взять в салон только одно место ручной клади весом до 10 кг и габаритами 36 на 30 на 4 см, а также малогабаритные вещи из перечня, представленного в Федеральных авиационных правилах (букет цветов, верхняя одежда, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, товары из магазинов дьюти-фри габаритами не более 10 на 10 на 5 см). Соответственно, габариты перечисленных предметов не будут проверять, но с собой нельзя будет взять другую ручную кладь, сообщается на сайте авиакомпании «Победа».

Отмечается, что из-за полной загрузки рейсов в самолетах нельзя провозить платную ручную кладь. Все место в салоне самолета распределяется для вещей, перевозимых бесплатно, сообщает RT.

Как писали Юга.ру, авиакомпания «Победа» с 4 сентября 2018 года повысила стоимость багажного места до 10 кг с 499 рублей до 777 рублей. 

Авиация
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