«Аэрофлот» изменил правила провоза животных в салоне самолета

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Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об изменениях в правилах перевозки животных в салоне самолета, которые начнут действовать 14 февраля

Новые условия регулируют размер жестких контейнеров и сумок-переносок для перевозки животных в салоне самолета.

Размер сумки-переноски по сумме трех измерений уменьшили с 135 см до 126 см. Жесткий контейнер по длине, высоте и ширине не должен превышать 44×30×26 см, таким образом сумма трех измерений уменьшилась со 125 см до 100 см.

В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что новые стандарты позволят поставить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов компании. Такое расположение переносок не будет стеснять пассажиров и препятствовать проходу.

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Если переноску невозможно будет поставить таким образом, на время взлета и посадки ее нужно будет пристегнуть удлинительным ремнем к ремню безопасности пассажира.

Максимальный вес животного вместе с переноской — 8 кг. Если масса больше, то питомца перевезут в багажном отсеке.

Без контейнеров в салоне самолета могут находиться служебные собаки и собаки-проводники. 

Самолетами «Аэрофлота» можно переправить как особый вид нестандартного багажа кошек, собак, птиц, хорьков, фенеков, енотов, лис, ежей, мини-кроликов, лори, игрунок и других домашних животных, а также кинологических собак.

Подробную информацию о перевозке животных можно получить на сайте «Аэрофлота», в офисах собственных продаж авиакомпании или по телефону 8-800-444-5555

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года «Аэрофлот» увеличил допустимый размер ручной клади. В декабре компания сделала платным выбор мест для пассажиров экономкласса. 

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