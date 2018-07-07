Ингушетию назвали регионом с наибольшей продолжительностью жизни в России
Ингушетия Маша Волобуева
Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева рассказала, в каком регионе России живут дольше всего
По ее словам, чемпион по продолжительности жизни — Ингушетия.
«Насколько я знаю, по данным Росстата, они уже переступили 80-летний возрастной порог и вошли в клуб "80+"», — сказала она.
Ткачева добавила, что в Москве средняя продолжительность жизни — 78 лет. Женщины живут дольше, их максимальный возраст превысил 80 лет, сообщает RT.
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