Самая пожилая пенсионерка живет в Чечне. Ей 128 лет
В Пенсионном фонде России рассказали о самом пожилом жителе страны
Самым старым пенсионером в России является жительница Чеченской Республики, которая родилась 1 июля 1889 года, передает RT со ссылкой на пресс-службу ПФР.
Кроме того, в фонде рассказали, что пенсию получают 37 россиян старше 110 лет. Большинство из них живет в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии. При этом большинство пенсионеров старше 100 лет зарегистрированы в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Башкортостане.
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