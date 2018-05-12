Самая пожилая пенсионерка живет в Чечне. Ей 128 лет

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Вся Россия

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В Пенсионном фонде России рассказали о самом пожилом жителе страны

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Самым старым пенсионером в России является жительница Чеченской Республики, которая родилась 1 июля 1889 года, передает RT со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Кроме того, в фонде рассказали, что пенсию получают 37 россиян старше 110 лет. Большинство из них живет в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии. При этом большинство пенсионеров старше 100 лет зарегистрированы в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Башкортостане.

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Как собщали Юга.ру, в декабре 2017 года Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума. 

В апреле стало известно, что Центр стратегических разработок запланировал к 2034 году рост пенсионного возраста до 63-65 лет.

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