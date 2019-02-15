«Быкам» нужно вспомнить, как вернуть себе мяч. Обзор матча против «Байера»
Спортивный обозреватель Алексей Андронов — о первом матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» и «Байер» сыграли вничью.
Алексей Андронов
— Результат 0:0 стоит считать совершенно приемлемым для первого матча. Сделав при этом скидку на то, что немцы не приехали побеждать во что бы то ни стало. Они держат в уме домашний матч, очевидно, предполагая воспользоваться преимуществом в игровой практике. Показалось, они слишком ждали ошибок «Краснодара», потому и не смогли забить гол, на который рассчитывал Питер Бос.
Вообще начало матча удивило. «Краснодар» начал так, будто и не было никакого зимнего перерыва, в хорошем темпе и сразу стал подбираться к воротам Градецки. Показалось даже, что мяч под свой контроль «Байер» забрал именно для того, чтобы остановить наскоки хозяев.
Мурад Мусаев на пресс-конференции признал: его команда играла более вертикально, чем ранее. Я бы добавил — и мяч «Краснодар» продвигал вперед резче и быстрее обычного. От этого, кстати, и очень непривычные цифры по владению мячом. По разным данным, «быки» контролировали его от 29 до 34 процентов. Это связано и с меньшим количеством розыгрышей перед штрафной соперника (без Ари делать это было сложновато), но и с действиями «Байера».
И, кстати, можно быть уверенным, что в ответной игре леверкузенцы постараются мяч не отдать. Они любят такой футбол, умеют в него играть, а теперь еще и поняли, что соперник опасен, когда мяч у него. Мне видится так, что за неделю Мусаеву надо придумать рецепт, как поднять контроль хотя бы до 40-45 процентов.
Тут никуда не деться без Ари. Сложность его повреждения нам неизвестна, можно только опираться на слова тренера о том, что участие русского бразильца в ответной игре возможно. Все-таки без него формат атакующей линии совсем другой, Игнатьев гораздо реже выходит к полузащитникам разыгрывать мяч.
Скорее всего, в ответной встрече «Краснодару» обязательно нужно будет забить. Счет 0:0 к этому, скажем так, мотивирует. Сделать это, не владея мячом — для «быков» затруднительно. Хотя свой самый опасный момент в домашнем матче они создали фактически после контратаки, но Олссону не хватило хладнокровия в завершении.
Кстати, об Олссоне. Он произвел впечатление достаточно уверенного в своих силах игрока, очень хорошо подходящего «Краснодару» как по ментальным, так и по техническим характеристикам. Разумеется, пока швед не может похвастать абсолютным взаимопониманием с партнерами, но под общую стилистику игры он подходит. Во втором матче, должно быть, он будет более смел. Нереализованный момент — это может случиться с каждым.
Во втором матче в строй у «Краснодара» вернутся так же Газинский и Рамирес, так что «Байер» может увидеть совсем другого соперника. Рамирес вообще играл в Германии, и для него это противостояние наверняка если не особенно принципиально, то точно особенно интересно.
Вообще уровень готовности «Краснодара» приятно порадовал, особенно на фоне увиденного двумя днями ранее в исполнении «Зенита». Южане смогли держать довольно приличный темп, а уставать начали лишь за 20 минут до конца игры. Не стоит бравировать недавними результатами «Байера» и вспоминать, например, победу над «Баварией» (3:1). Другой турнир, другой соперник, другой настрой. Но, думается, Питер Бос не только получил массу впечатлений от стадиона (о чем охотно вещал на пресс-конференции), но и понял, что соперник не так прост, как могло показаться.
Конечно, дома «Байер» сыграет более открыто и агрессивно. Вполне возможно, что несколько иным составом. Здесь потребуется крепость духа и большое внимание. Мусаева после матча спросили о неудачной игре на выезде, тренер в ответ заявил, что игра против «Стандарда» была одной из лучших по качеству.
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Ее мы помним. И в Леверкузене «быкам» нельзя будет повторить и половины допущенных тогда ошибок. В целом, оптимизма для взгляда в будущее достаточно. Особенно, если вернется Ари. Кстати, неизвестно, сможет ли через неделю сыграть Свен Бендер. «Человек-травма» покинул поле в Краснодаре только с помощью врачей.
Главный итог первой встречи команд — осознание того, что бояться здесь никого не нужно. У игроков немецкого клуба точно так же две руки и две ноги, а у «Краснодара» есть все, чтобы, как минимум, играть на равных.
Любая результативная ничья теперь в нашу пользу. Так что — не робеть.
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