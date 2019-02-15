«Быкам» нужно вспомнить, как вернуть себе мяч. Обзор матча против «Байера»

— Результат 0:0 стоит считать совершенно приемлемым для первого матча. Сделав при этом скидку на то, что немцы не приехали побеждать во что бы то ни стало. Они держат в уме домашний матч, очевидно, предполагая воспользоваться преимуществом в игровой практике. Показалось, они слишком ждали ошибок «Краснодара», потому и не смогли забить гол, на который рассчитывал Питер Бос.

Вообще начало матча удивило. «Краснодар» начал так, будто и не было никакого зимнего перерыва, в хорошем темпе и сразу стал подбираться к воротам Градецки. Показалось даже, что мяч под свой контроль «Байер» забрал именно для того, чтобы остановить наскоки хозяев.

Мурад Мусаев на пресс-конференции признал: его команда играла более вертикально, чем ранее. Я бы добавил — и мяч «Краснодар» продвигал вперед резче и быстрее обычного. От этого, кстати, и очень непривычные цифры по владению мячом. По разным данным, «быки» контролировали его от 29 до 34 процентов. Это связано и с меньшим количеством розыгрышей перед штрафной соперника (без Ари делать это было сложновато), но и с действиями «Байера».

И, кстати, можно быть уверенным, что в ответной игре леверкузенцы постараются мяч не отдать. Они любят такой футбол, умеют в него играть, а теперь еще и поняли, что соперник опасен, когда мяч у него. Мне видится так, что за неделю Мусаеву надо придумать рецепт, как поднять контроль хотя бы до 40-45 процентов.

Тут никуда не деться без Ари. Сложность его повреждения нам неизвестна, можно только опираться на слова тренера о том, что участие русского бразильца в ответной игре возможно. Все-таки без него формат атакующей линии совсем другой, Игнатьев гораздо реже выходит к полузащитникам разыгрывать мяч.

Скорее всего, в ответной встрече «Краснодару» обязательно нужно будет забить. Счет 0:0 к этому, скажем так, мотивирует. Сделать это, не владея мячом — для «быков» затруднительно. Хотя свой самый опасный момент в домашнем матче они создали фактически после контратаки, но Олссону не хватило хладнокровия в завершении.