В парке станицы Гиагинской развели костры для вырубленных деревьев. МЧС Адыгеи назначило проверку

Адыгея

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В МЧС Адыгеи назначили проверку после того, как 20 февраля очевидец опубликовал видео, на котором незаконно сжигают ветки в парке станицы Гиагинской

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На видео мужчина показал кучи горящих веток и рассказал, что администрация станицы не реагирует на нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности.

«На этот раз в вечернее время производится незаконное сжигание большого количество вырубленных деревьев прямо в станичном парке. Вырублена под пеньки половина парка. По периметру парка, рядом с кучами горящей древесины проходит газопроводная труба, расположена школа № 2, кинотеатр и множество жилых домов. В парке присутствует множество людей, включая главу местной администрации. На неоднократные просьбы принять меры к прекращению этого безобразия глава администрации отказывается в принятии мер», — написал очевидец.

По жалобе жителя Адыгеи на несанкционированное сжигание веток в станице Гиагинской проведут проверку, в рамках которой сотрудники МЧС установят, было ли это сжигание санкционированным и какие мероприятия проведены. Об этом порталу Юга.ру сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Адыгее Андрей Колесник.

«Согласно пункту 74 правил противопожарного режима, на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских округов», — прокомментировал Андрей Колесник.

Как сообщали Юга.ру, 3 февраля в станице Гиагинской произошел пожар на площади 250 кв. метров, от которого поднялся столб черного дыма. Изначально сообщалось, что горел камыш, однако после обращения очевидца Роспотребнадзор и прокуратура провели проверки и установили, что в чеках бывших очистных сооружений горел мусор.

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