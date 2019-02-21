В парке станицы Гиагинской развели костры для вырубленных деревьев. МЧС Адыгеи назначило проверку

В МЧС Адыгеи назначили проверку после того, как 20 февраля очевидец опубликовал видео, на котором незаконно сжигают ветки в парке станицы Гиагинской

На видео мужчина показал кучи горящих веток и рассказал, что администрация станицы не реагирует на нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности. «На этот раз в вечернее время производится незаконное сжигание большого количество вырубленных деревьев прямо в станичном парке. Вырублена под пеньки половина парка. По периметру парка, рядом с кучами горящей древесины проходит газопроводная труба, расположена школа № 2, кинотеатр и множество жилых домов. В парке присутствует множество людей, включая главу местной администрации. На неоднократные просьбы принять меры к прекращению этого безобразия глава администрации отказывается в принятии мер», — написал очевидец.

По жалобе жителя Адыгеи на несанкционированное сжигание веток в станице Гиагинской проведут проверку, в рамках которой сотрудники МЧС установят, было ли это сжигание санкционированным и какие мероприятия проведены. Об этом порталу Юга.ру сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Адыгее Андрей Колесник. «Согласно пункту 74 правил противопожарного режима, на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских округов», — прокомментировал Андрей Колесник.