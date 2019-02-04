Причиной черного дыма в Адыгее стали горящие свалки мусора на землях сельхозназначения

В Адыгее установили причины возгорания с черным дымом в районе станицы Гиагинской

Возгорание на площади около 250 кв. метров произошло 3 февраля, там горел камыш. Ситуацию взяли на контроль специалисты управления Роспотребнадзора и прокуратуры республики, они выясняли причины пожара.

Начальник управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Сергей Колесников сообщил порталу Юга.ру, что горели, как выяснилось, замусоренные земли, принадлежащие ряду собственников.

«Ранее это были объекты (чеки) бывших очистных сооружений. Со временем они заросли камышом. Там появлялись несанкционированные свалки, с которыми мы постоянно боролись. Сегодня это земли сельхозназначения. Если таким образом собственники очищают территории, то контрольно-надзорные органы должны установить виновных в возгорании и принять соответствующие меры», — отметил Колесников.

Он также выразил надежду, что проблема несанкционированных свалок постепенно решится с введением новой системы обращения с ТКО и появлением регионального оператора.