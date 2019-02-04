В Адыгее сгорела трава и камыш на площади 450 кв. метров
В Адыгее 3 февраля произошло два крупных возгорания травы и камыша на общей площади 450 кв. метров
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Возле станицы Гиагинской загорелся камыш, огонь распространился на площади 250 кв. метров. Также пожар произошел в Майкопе в районе переулка Лечебного. Там горела сухая трава на площади 200 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Возгорания ликвидировали. В обоих случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, добавили в ведомстве.
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Как сообщали Юга.ру, 21 октября 2018 года очевидец сообщил о пожаре возле станицы Гиагинской в Республике Адыгея. Молодой человек снял задымление на видео и опубликовал его в интернете. На следующий день МЧС опровергло эту информацию.
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