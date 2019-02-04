В Адыгее сгорела трава и камыш на площади 450 кв. метров

В Адыгее 3 февраля произошло два крупных возгорания травы и камыша на общей площади 450 кв. метров

Возле станицы Гиагинской загорелся камыш, огонь распространился на площади 250 кв. метров. Также пожар произошел в Майкопе в районе переулка Лечебного. Там горела сухая трава на площади 200 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Возгорания ликвидировали. В обоих случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, добавили в ведомстве.