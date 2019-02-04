Росротребнадзор и прокуратура занялись выяснением причин крупного пожара с черным дымом в Адыгее

В Адыгее контролирующие органы региона выехали на место возгорания камыша возле станицы Гиагинской для выяснения обстоятельств происшествия

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее сообщили порталу Юга.ру, что 3 февраля на площади 250 кв. метра загорелся камыш. Причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. Однако специалисты управления Роспотребнадзора и прокуратуры республики занялись выяснением источника пожара, в результате которого поднялся столб черного дыма.

Местный житель опубликовал видео возгорания. По словам очевидца, на окраине Гиагинской в очередной раз незаконно жгут мусор.

В прокуратуре Гиагинского района порталу Юга.ру подтверди, что по факту возгорания проводится проверка.