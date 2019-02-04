Росротребнадзор и прокуратура занялись выяснением причин крупного пожара с черным дымом в Адыгее

Адыгея

Распечатать

В Адыгее контролирующие органы региона выехали на место возгорания камыша возле станицы Гиагинской для выяснения обстоятельств происшествия

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее сообщили порталу Юга.ру, что 3 февраля на площади 250 кв. метра загорелся камыш. Причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. Однако специалисты управления Роспотребнадзора и прокуратуры республики занялись выяснением источника пожара, в результате которого поднялся столб черного дыма.

Местный житель опубликовал видео возгорания. По словам очевидца, на окраине Гиагинской в очередной раз незаконно жгут мусор.

В прокуратуре Гиагинского района порталу Юга.ру подтверди, что по факту возгорания проводится проверка.

Пожары Прокуратура Роспотребназдор Экология
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Депутат Госдумы и спикер Заксобрания Кубани провели выездной прием в Анапе
«Решения принимались до нас». Власти Усть-Лабинского района ответили на возбуждение Следственным комитетом уголовного дела
В Адыгее на 30 рублей снизили тариф за вывоз мусора в сельской местности
В институте Ставрополя пожилой рабочий получил травмы, упав со стремянки
Причиной черного дыма в Адыгее стали горящие свалки мусора на землях сельхозназначения
В создании незаконного онлайн-казино Azino777 заподозрили 33-летнего программиста из Татарстана

Лента новостей

Статьи

Что скрывают заборы в центре Краснодара?

Статьи

Второй самый опасный вид рака в мире. Почему не нужно бояться колоноскопии

4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Статьи

Концерт звезды мировой оперы Хиблы Герзмавы, баскетбольный матч

И другие события Краснодара с 4 по 10 февраля

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале