Еще один гипермаркет стройматериалов «Леруа Мерлен» хотят построить в Краснодаре

Власти Кубани и Краснодара заключили соглашение с инвестором о строительстве еще одного торгового центра отделочных материалов «Леруа Мерлен»

Вице-губернатор Кубани Василий Швец, мэр Краснодара Евгений Первышов и гендиректор ООО «Торговый комплекс» Алексей Прокопенко 15 февраля подписали договор на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Планируется, что гипермаркет строительных, отделочных материалов и товаров для дома построят на Западном обходе. Площадь центра составит 16,5 тыс. кв. метров, его построят на территории 5,7 га. Возле гипермаркета хотят сделать парковку на 1,1 тыс. мест. На реализацию проекта потребуется 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас в Краснодаре работает «Леруа Мерлен» на улице Новороссийской, рядом с ТРК «СБС Мегамолл». Еще один гипермаркет находится на Тургеневском шоссе, в ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».