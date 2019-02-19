ФАС объяснила причины роста цен на продукты

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов назвал причины, по которым стоимость продуктов питания должна увеличиваться

По словам замглавы ФАС, цены на продукты должны расти, так как в противном случае производители не смогут получать достаточную прибыль и развивать производство.

«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики», — подчеркнул Цыганов.

Он акцентировал, что при низких ценах развитие производства невозможно, а случаи, когда цены зафиксированы, могут говорить о картельном сговоре, передает RT.