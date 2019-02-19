ФАС объяснила причины роста цен на продукты
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов назвал причины, по которым стоимость продуктов питания должна увеличиваться
По словам замглавы ФАС, цены на продукты должны расти, так как в противном случае производители не смогут получать достаточную прибыль и развивать производство.
«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики», — подчеркнул Цыганов.
Он акцентировал, что при низких ценах развитие производства невозможно, а случаи, когда цены зафиксированы, могут говорить о картельном сговоре, передает RT.
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Говоря о росте стоимости мяса и яиц, которые в 2018 году подорожали на 9,7% и 25,9% соответственно, замглавы ФАС объяснил это активным развитием отрасли. Чиновник пояснил, что за счет этого страна обеспечила себя мясом птицы и яйцами более чем на 100%.
«В условиях нормально действующей экономики естественным следствием этого стало понижение цен. Поэтому потребитель в течение прошлого и позапрошлого года радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу», — цитирует РИА «Новости» Андрея Цыганова.
Он счел логичным, что такая ситуация изменится, так как производителям придется возвращать деньги, взятые в долг на развитие производства.
Как сообщали Юга.ру, в конце января эксперты назвали основными причинами роста цен на курятину подорожание стоимости кормов и топлива, а также рост НДС.
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