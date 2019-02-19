ФАС объяснила причины роста цен на продукты

Вся Россия

Распечатать

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов назвал причины, по которым стоимость продуктов питания должна увеличиваться

По словам замглавы ФАС, цены на продукты должны расти, так как в противном случае производители не смогут получать достаточную прибыль и развивать производство.

«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики», — подчеркнул Цыганов.

Он акцентировал, что при низких ценах развитие производства невозможно, а случаи, когда цены зафиксированы, могут говорить о картельном сговоре, передает RT.

Читайте также:

Говоря о росте стоимости мяса и яиц, которые в 2018 году подорожали на 9,7% и 25,9% соответственно, замглавы ФАС объяснил это активным развитием отрасли. Чиновник пояснил, что за счет этого страна обеспечила себя мясом птицы и яйцами более чем на 100%.

«В условиях нормально действующей экономики естественным следствием этого стало понижение цен. Поэтому потребитель в течение прошлого и позапрошлого года радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу», — цитирует РИА «Новости» Андрея Цыганова.

Он счел логичным, что такая ситуация изменится, так как производителям придется возвращать деньги, взятые в долг на развитие производства.

Как сообщали Юга.ру, в конце января эксперты назвали основными причинами роста цен на курятину подорожание стоимости кормов и топлива, а также рост НДС.

Продукты питания Промышленность Торговля ФАС Цены
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Еще один гипермаркет стройматериалов «Леруа Мерлен» хотят построить в Краснодаре
В центре Краснодара начали сносить старый квартал около администрации
В Совете Федерации хотят закрывать супермаркеты на выходные
СК: Погибшего под Воронежем солдата из Краснодарского края нашли с пакетом на голове и связанными руками
Каждый космический турист сможет повторить маршрут Гагарина
«Магнит» показал новый логотип

Лента новостей

В центре Краснодара начали сносить старый квартал около администрации

Статьи

Что не так с тактильной плиткой в Краснодаре?

Комментарий председателя Общества слепых и много фотографий

«Магнит» показал новый логотип

На сайте и в соцсетях сети появились новые логотипы магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик»

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале