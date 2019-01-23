В России подорожал алкоголь
Из-за роста НДС и падения курса рубля в России увеличились цены на алкоголь
Одной из наиболее важных причин повышения цен на алкоголь является введение помарочного учета, который приведет к росту операционных издержек и необходимости дополнительного финансирования, сообщила компания Simple «Коммерсанту». Кроме того, на стоимость повлиял рост налога на добавленную стоимость (НДС) и падение курса рубля.
Некоторые компании подняли цены сразу на 20%, однако в среднем стоимость алкоголя увеличилась на 5-8%.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил, что рост цен на импортный алкоголь положительно скажется на продажах российских вин.
Как сообщали Юга.ру, с начала 2019 года компании Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России из-за повышения НДС. Ранее мобильные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2 оповестили своих абонентов о скором изменении цен и тарифов.
В Сочи 31 декабря появилось новогоднее граффити, на котором россиян поздравили с повышением НДС. Позже рисунок закрасили, а на его месте появились стирающие память «Люди в черном».
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