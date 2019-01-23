В России подорожал алкоголь

Из-за роста НДС и падения курса рубля в России увеличились цены на алкоголь

Одной из наиболее важных причин повышения цен на алкоголь является введение помарочного учета, который приведет к росту операционных издержек и необходимости дополнительного финансирования, сообщила компания Simple «Коммерсанту». Кроме того, на стоимость повлиял рост налога на добавленную стоимость (НДС) и падение курса рубля.

Некоторые компании подняли цены сразу на 20%, однако в среднем стоимость алкоголя увеличилась на 5-8%.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил, что рост цен на импортный алкоголь положительно скажется на продажах российских вин.