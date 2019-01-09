Смартфоны Apple и Samsung стали дороже в России из-за роста НДС

С начала 2019 года компании Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России из-за повышения НДС

Теперь цены на технику включают в себя НДС в размере 20%. Стоимость последних смартфонов Apple и ноутбука Macbook Air увеличились в среднем на 1,7%.

Как пишет «Коммерсантъ», стоимость некоторых смартфонов Samsung выросла более чем на 2%. В пресс-службе компании рассказали, что цены не увеличились на бытовую технику, телевизоры и на товары в сервисных центрах. Подорожали только выборочные модели смартфонов.

Несмотря на увеличение цен некоторых категорий товаров, часть крупных магазинов бытовой техники не стала пересматривать розничную стоимость. Однако там отметили, что некоторые модели могли стать как дороже, так и наоборот.

Так, представитель МТС уточнил, что в их сети такие смартфоны, как Huawei Mate 20 Pro, подорожали незначительно — всего на 20 рублей.

Производителям придется менять цены, опираясь на стоимость товаров Apple и Samsung. Стоимость некоторых моделей может увеличиться на 5%, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.