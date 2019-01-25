В России резко подорожало мясо курицы

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Министерство сельского хозяйства России зафиксировало резкое повышение цен на мясо курицы

По данным на сайте Министерства сельского хозяйства РФ, розничная цена на курятину в январе составила 152,7 рубля за кг. Это на 22,4% больше, чем год назад. Тогда мясо курицы можно было купить за 125,1 рубля за кило.

Кроме того, в статистике говорится о повышении цен на говядину и свинину. Они подорожали на 5,2% и 2,3% соответственно.

Эксперты предполагают, что основными причинами роста цен на курятину стало подорожание стоимости кормов и топлива, а также повышение НДС, пишет РБК.

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