В Краснодаре назначили нового вице-мэра и главу Прикубанского округа

Краснодарский край

Распечатать

В мэрии Краснодара 11 октября представили нового вице-мэра, а также главу администрации Прикубанского округа

Еще одним заместителем главы города стал Андрей Дорошев. Он будет курировать департамент муниципальной собственности и городских земель, а также управление по жилищным вопросам.

Руководителем администрации Прикубанского округа назначили Александра Журавлева. Обе кандидатуры согласовали на 61-м заседании городской думы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Кто такой Андрей Дорошев

Андрей Дорошев родился в 1980 году. С 2016 года он был главой администрации Прикубанского округа. Ранее Дорошев возглавлял Пашковский сельский округ.

Кто такой Александр Журавлев

Александр Журавлев родился в 1988 году. Ранее он занимал должность начальника управления земельных отношений. До этого Журавлев был первым заместителем главы администрации Западного округа, а также начальником городского управления муниципального контроля.

Кадровые перестановки Краснодар Чиновники

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Стивен Сигал встретится с краснодарскими фанатами
Появилось видео с допроса Мамаева и Кокорина
На ракете «Союз» после старта аварийно отключились двигатели. Экипаж остался жив — «Интерфакс»
Полиция узнала имена всех, кто дрался вместе с Мамаевым и Кокориным
Следствие проведет очные ставки по делу против Кокорина и Мамаева
В Ростове открылся кинофестиваль BRIDGE of ARTS 2018

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале