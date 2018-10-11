В Краснодаре назначили нового вице-мэра и главу Прикубанского округа
В мэрии Краснодара 11 октября представили нового вице-мэра, а также главу администрации Прикубанского округа
Еще одним заместителем главы города стал Андрей Дорошев. Он будет курировать департамент муниципальной собственности и городских земель, а также управление по жилищным вопросам.
Руководителем администрации Прикубанского округа назначили Александра Журавлева. Обе кандидатуры согласовали на 61-м заседании городской думы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Кто такой Андрей Дорошев
Андрей Дорошев родился в 1980 году. С 2016 года он был главой администрации Прикубанского округа. Ранее Дорошев возглавлял Пашковский сельский округ.
Кто такой Александр Журавлев
Александр Журавлев родился в 1988 году. Ранее он занимал должность начальника управления земельных отношений. До этого Журавлев был первым заместителем главы администрации Западного округа, а также начальником городского управления муниципального контроля.
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