В Краснодаре назначили нового вице-мэра и главу Прикубанского округа

В мэрии Краснодара 11 октября представили нового вице-мэра, а также главу администрации Прикубанского округа

Еще одним заместителем главы города стал Андрей Дорошев. Он будет курировать департамент муниципальной собственности и городских земель, а также управление по жилищным вопросам. Руководителем администрации Прикубанского округа назначили Александра Журавлева. Обе кандидатуры согласовали на 61-м заседании городской думы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Кто такой Андрей Дорошев

Андрей Дорошев родился в 1980 году. С 2016 года он был главой администрации Прикубанского округа. Ранее Дорошев возглавлял Пашковский сельский округ.

Кто такой Александр Журавлев